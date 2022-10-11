Надії на добрішу ФРС зруйновано ще раз, а готівкова гривня укріпилася

Минулий тиждень видав для американських фондових індексів справжні американські гірки. І якщо за понеділок-вівторок S&P 500 і Nasdaq Composite видерлися угору на 5-6%, то за решту тижня з’їхали вниз на 4-5%. На початку тижня інвестори вирішили, що розпродавати, мабуть, вже достатньо, і з подвоєною енергією взялися викупати активи, як багатьом здавалося, "на дні".

Знову з'явилися розмови про те, що ФРС вже незабаром може послабити хватку. А тут ще й Банк Англії поновив викуп облігацій на ринку, а Резервний банк Австралії підняв ставку всього-навсього на чверть відсотка, тоді як економісти прогнозували половину. Отже, вирішили оптимісти на ринках, центральні банки тримають руку на пульсі економіки і готові поступитися своїми жорсткими принципами, як тільки їй стане зле.

На допомогу оптимістам прийшли нові свідчення економічного сповільнення: індекс промислової активності в США впав найшвидшими темпами з травня 2020 року, а кількість нових робочих місць за минулий тиждень стала найменшою за останні чотирнадцять місяців.

Втім, оптимістам повірили далеко не всі, котирування пішли вниз і врешті рухнули у п'ятницю після публікації вересневого звіту про зайнятість в США. Звіт показав, що приріст робочих місць за минулий місяць хоч і сповільнився, проте перевищив прогнози економістів. Рівень же безробіття взагалі впав до рекордних 3,5%. За такого жвавого ринку праці ФРС навряд чи навіть згадуватиме у найближчий час можливість зниження монетарного пресингу.

Більш піднесені настрої склалися на сировинних ринках, і цього разу підтримала їх геополітика. В ОПЕК+ вирішили скоротити видобуток нафти на 2 млн барелів на добу, щоб підтримати ціни. Це складає десь 2% від світової пропозиції. Але оскільки попередні плани блоку збільшити виробництво залишилися тільки на папері, реальний вплив складе лише приблизно 1%.

Цього вистачило, щоб ціни на Brent підскочили за тиждень на 11%. Проте чи надовго вистачить – велике питання. Адже разом з економічним уповільненням скорочується і фізичний попит. А от попит інвестиційний може скоротитися ще більше. Це вже відбувається з європейськими цінами на газ – вони впали за тиждень аж на 18% на новинах про заповненість газосховищ на 90%.

Тим часом на українських ринках панувало затишшя. Без змін залишилися котирування українських єврооблігацій на рівні 18-29 центів за долар, а активність ринку ОВДП сильно впала в очікуванні сигналів від нового голови НБУ.

Хіба що курс готівкової гривні у десяти найбільших банках трохи зміцнився до 40,2-41 гривень/долар з 40,4-41,4 гривень/долар після зусиль НБУ з наповнення готівкового ринку іноземною валютою. На жаль, здається, це було затишшя перед бурею, і після вчорашніх ракетних обстрілів волатильність може знову повернутися на ринки.