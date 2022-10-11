Надежды на более добрую ФРС разрушены еще раз, а наличная гривна укрепилась

Прошлая неделя выдала для американских фондовых индексов настоящие американские горки. И если за понедельник-вторник S&P 500 и Nasdaq Composite взобрались вверх на 5-6%, то за оставшуюся неделю съехали вниз на 4-5%. В начале недели инвесторы решили, что распродавать, пожалуй, уже достаточно, и с удвоенной энергией принялись выкупать активы, как многим казалось, "на дне".

Снова появились разговоры о том, что ФРС уже в скором времени может ослабить хватку. А тут еще и Банк Англии возобновил выкуп облигаций на рынке, а Резервный банк Австралии поднял ставку всего-навсего на четверть процента, тогда как экономисты прогнозировали половину. Итак, решили оптимисты на рынках, центральные банки держат руку на пульсе экономики и готовы уступить свои жесткие принципы, как только ей станет плохо.

На помощь оптимистам пришли новые свидетельства экономического замедления: индекс промышленной активности в США упал самыми быстрыми темпами с мая 2020 года, а количество новых рабочих мест за прошедшую неделю стало наименьшим за последние четырнадцать месяцев.

Впрочем, оптимистам поверили далеко не все, котировки пошли вниз и, наконец, рухнули в пятницу после публикации сентябрьского отчета о занятости в США. Отчет показал, что прирост рабочих мест за прошлый месяц хоть и замедлился, но превысил прогнозы экономистов. Уровень же безработицы вообще упал до рекордных 3,5% . При таком оживленном рынке труда ФРС вряд ли будет даже вспоминать в ближайшее время о возможности снижения монетарного прессинга.

Более приподнятые настроения сложились на сырьевых рынках, и в этот раз поддержала их геополитика. В ОПЕК+ решили сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, чтобы поддержать цены. Это составляет примерно 2% от мирового предложения. Но поскольку предварительные планы блока увеличить производство остались только на бумаге, реальное влияние составит всего примерно 1%.

Этого хватило, чтобы цены на Brent подскочили за неделю на 11%. Однако надолго ли хватит – большой вопрос. А ведь вместе с экономическим замедлением сокращается и физический спрос. А вот инвестиционный спрос может сократиться еще больше. Это уже происходит с европейскими ценами на газ – они упали за неделю на 18% на новостях о заполненности газохранилищ на 90%.

Тем временем на украинских рынках царило затишье. Без изменений остались котировки украинских еврооблигаций на уровне 18-29 центов за доллар, а активность рынка ОВГЗ сильно упала в ожидании сигналов от нового главы НБУ.

Разве что курс наличной гривны в десяти крупнейших банках несколько укрепился до 40,2-41 гривен/доллар с 40,4-41,4 гривен/доллар после усилий НБУ по наполнению наличного рынка иностранной валютой . К сожалению, это было затишье перед бурей, и после вчерашних ракетных обстрелов волатильность может снова вернуться на рынки.