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Надія Кіченок не змогла вийти в другий парний фінал за тиждень

Гуанчжоу, П'ятниця 22 вересня 2023 15:30
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Надія Кіченок не змогла вийти в другий парний фінал за тиждень Фото: Надія Кіченок не змогла здолати півфінальну стадію в Гуанчжоу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Надія Кіченок у дуеті з німкенею Анною-Леною Фрідзам зазнала драматичної поразки в 1/2 фіналу парного розряду Guangzhou Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Guangzhou Open, 1/2 фіналу, жінки, парний розряд

Фрідзам/Н. Кіченок – Гуо/Дзян – 1:2 (4:6, 6:4, 13:15)

Боротьба з китаянками Гуо та Дзян була конкурентною з перших розіграшів. До десятого гейму суперниці встигли двічі обмінятися брейками. Однак, за рахунку 4:5 українсько-німецька пара не витримала тиск господарок корту та з третьої спроби дозволила їм реалізувати сет-пойнт.

Утім, у другій партії Кіченок і Фрідзам взяли реванш. Цього разу обидві пари зосередилися на власних подачах. Тож українській та німецькій тенісисткам вистачило й одного взятого на подачі Гуо та Дзян очка, щоб перевести гру в додатковий сет.

Там ініціатива кілька разів переходила з рук у руки. Зрештою, цифри на табло дійшли до зловіщих 13:13. Число виявилося нещасливим саме для дуету Кіченок і Фрідзам. Зрушити з "місця" вони вже змогли. Натомість китайська пара взяла два розіграші поспіль і закрила матч.

Сезон-2023 Надія Кіченок повністю присвятила виступам у парному розряді. Її партнерками також були Даніель Роуз Коллінс, Людмила Кіченок, Аліція Росольська та інші. Баланс матчів – 24 перемоги, 22 поразки.

До слова, раніше Надія Кіченок тріумфувала в Осаці у парному розряді.

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