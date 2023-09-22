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Надежда Киченок не смогла выйти во второй парный финал за неделю

Гуанчжоу, Пятница 22 сентября 2023 15:30
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Надежда Киченок не смогла выйти во второй парный финал за неделю Фото: Надежда Киченок не смогла преодолеть полуфинальную стадию в Гуанчжоу (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с немкой Анной-Леной Фридзам потерпела драматическое поражение в 1/2 финала парного разряда Guangzhou Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Guangzhou Open, 1/2 финала, женщины, парный разряд

Фридзам/Н. Киченок – Гуо/Дзян – 1:2 (4:6, 6:4, 13:15)

Борьба с китаянками Гуо и Дзян была конкурентной с первых розыгрышей. К десятому гейма соперницы успели дважды обменяться брейками. Однако при счете 4:5 украинско-немецкая пара не выдержал давление хозяек корта и с третьей попытки позволила им реализовать сет-пойнт.

Впрочем, во второй партии Киченок и Фридзам взяли реванш. В этот раз обе пары сосредоточились на своих подачах. Украинской и немецкой теннисисткам хватило и одного взятого на подаче Гуо и Дзян очка, чтобы перевести игру в дополнительный сет.

Там инициатива несколько раз переходила из рук в руки. В конце концов цифры на табло дошли до зловещих 13:13. Число оказалось несчастливым именно для дуэта Киченок и Фридзам. Сдвинуться с "места" они уже смогли. Китайская же пара взяла два розыгрыша подряд и закрыла матч.

Сезон-2023 Надежда Киченок полностью посвятила выступлениям в парном разряде. Ее партнершами также были Даниэль Роуз Коллинс, Людмила Киченок, Алиция Росольская и другие. Баланс матчей – 24 победы, 22 поражения.

К слову, ранее Надежда Киченок триумфовала в Осаке в парном разряде.

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