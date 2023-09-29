Надежда Киченок проиграла парный полуфинал Pan Pacific Open

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с японкой Мию Като не смогла пробиться в решающий матч турнира в Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Toray Pan Pacific Open, 1/2 финала

Ходзуми/Ниномия – Като/Н. Киченок – 2:0 (6:2, 6:4)

Украинско-японский дуэт в двух сетах уступил хозяйкам корта Ходзуми и Ниномии. Со старта встреча стала обильной на борьбу и ошибки. Уже к средине партии соперницы дважды обменялись брейками, но дальше японская пара захватила инициативу.

Ходзуми и Ниномия сумела еще дважды победить на подачах Киченок и Като. В восьмом гейме, когда отставание украинки с японкой было критическим (3:5), они могли прервать полосу неудач. Однако вместо выигранного гейма позволили оппоненткам реализовать сет-пойнт.

Зато иным был сценарий второй партии. Дуэт Като-Киченок удачно провел дебют, создав небольшой гандикап с брейком (3:1). Впрочем, Ходзуми и Ниномия не растерялись и ответили им тремя набранными пунктами подряд. Решающим стал десятый гейм – украинка с японкой дважды отыграли брейки, но с третьим выпадом не справились.

Сезон-2023 Надежда Киченок полностью посвятила выступлениям в парном разряде. Ее партнершами также были Даниэль Роуз Коллинс, Людмила Киченок, Алиция Росольская, Анна-Лена Фридзам и другие. Баланс матчей – 26 побед, 23 поражения. В сентябре украинка завоевала титул в Осаке и дошла до полуфиналов в Гуанчжоу и Токио.