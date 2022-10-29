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Надія Кіченок у парі з німкенею програла у півфіналі турніру в Мексиці

Фото: Анна-Лена Фрідзам і Надія Кіченок зачохлили ракетки в Тампіко (facebook.com/AbiertoTampico)
Автор: Антон Федорців

Українка Надія Кіченок у дуеті з Анною-Леною Фрідзам поступилися парі Терези Міхалкової та Альділи Сутджіаді в рамках 1/2 фіналу турніру WTA в мексиканському Тампіко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Abierto Tampico, парний розряд, жінки, 1/2 фіналу

Міхалкова/Сутджіаді – Фрідзам/Н. Кіченок – 2:0 (6:3, 7:6)

У дебюті зустрічі словацько-індонезійський дует швидко зробив вагому заявку на успіх. Із брейком у другому геймі Міхалкова зі Сутджіаді впевнено повели 3:0 та вже до кінця сету тримали опоненток на безпечній відстані. Зрештою, Фрідзам і Кіченок узяли всього три гейми і з відсотком першої подачі на рівні 52% програли партію.

Конкурентнішим став другий сет. Суперниці стабільно брали гейми на своїй подачі, а в середині партїі обмінялися брейками та довели рахунок до 4:4. У такій ситуації сет прогнозовано перейшов у тай-брейк. Кіченок із партнеркою билися до кінця, але таки програли (5:7).

Для українки найбільшим досягненням сезону-2022 наразі залишається тріумф на турнірі в Таллінні в парі зі сестрою Людмилою Кіченок. Там вони в трьох сетах переграли у фіналі дует Меліхар-Зігемунд. Фрідзам же виграла парний розряд Poland Open.

Раніше українка Людмила Кіченок поділилася емоціями від потрапляння на Підсумковий турнір-2022 у парі з латвійкою Остапенко. WTA Finals відбудеться в Далласі. Старт призначений на 31 жовтня.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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