Надежда Киченок в паре с немкой проиграла в полуфинале турнира в Мексике

Abierto Tampico, парный разряд, женщины, 1/2 финала

Михалкова/Сутджиади – Фридзам/Н. Киченок – 2:0 (6:3, 7:6)

В дебюте встречи словацко-индонезийский дуэт быстро сделал весомую заявку на успех. С брейком во втором гейме Михалкова и Сутджиади уверенно повели 3:0 и уже до конца сета держали оппоненток на безопасном расстоянии. В конце концов Фридзам и Киченок взяли всего три гейма и с процентом первой подачи на уровне 52% проиграли партию.

Более конкурентным стал второй сет. Соперницы стабильно брали геймы на своей подаче, а в середине партии обменялись брейками и довели счет до 4:4. В такой ситуации сет прогнозируемо перешел в тай-брейк. Киченок с партнершей сражались до конца, но проиграли (5:7).

Для украинки наибольшим достижением сезона-2022 остается триумф на турнире в Таллинне в паре с сестрой Людмилой Киченок. Там они в трех сетах обыграли в финале дуэт Мелихар-Зигемунд. Фридзам же выиграла парный разряд Poland Open.

Ранее украинка Людмила Киченок поделилась эмоциями от попадания на Итоговый турнир-2022 в паре с латышкой Остапенко. WTA Finals состоится в Далласе. Старт назначен на 31 октября.