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Надежда Киченок в паре с немкой проиграла в полуфинале турнира в Мексике

Фото: Анна-Лена Фридзам и Надежда Киченок зачехлили ракетки в Тампико (facebook.com/AbiertoTampico)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Надежда Киченок в дуэте с Анна-Леной Фридзам уступили паре Терезы Михалковой и Альдилы Сутджиади в рамках 1/2 финала турнира WTA в мексиканском Тампико.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Abierto Tampico, парный разряд, женщины, 1/2 финала

Михалкова/Сутджиади – Фридзам/Н. Киченок – 2:0 (6:3, 7:6)

В дебюте встречи словацко-индонезийский дуэт быстро сделал весомую заявку на успех. С брейком во втором гейме Михалкова и Сутджиади уверенно повели 3:0 и уже до конца сета держали оппоненток на безопасном расстоянии. В конце концов Фридзам и Киченок взяли всего три гейма и с процентом первой подачи на уровне 52% проиграли партию.

Более конкурентным стал второй сет. Соперницы стабильно брали геймы на своей подаче, а в середине партии обменялись брейками и довели счет до 4:4. В такой ситуации сет прогнозируемо перешел в тай-брейк. Киченок с партнершей сражались до конца, но проиграли (5:7).

Для украинки наибольшим достижением сезона-2022 остается триумф на турнире в Таллинне в паре с сестрой Людмилой Киченок. Там они в трех сетах обыграли в финале дуэт Мелихар-Зигемунд. Фридзам же выиграла парный разряд Poland Open.

Ранее украинка Людмила Киченок поделилась эмоциями от попадания на Итоговый турнир-2022 в паре с латышкой Остапенко. WTA Finals состоится в Далласе. Старт назначен на 31 октября.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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