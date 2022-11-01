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Надходження зростають: скільки трудові мігранти перевели в Україну за останній місяць

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Україна, Вівторок 01 листопада 2022 10:47
Надходження зростають: скільки трудові мігранти перевели в Україну за останній місяць Фото: з початку року в Україну надійшло понад 9,9 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за вересень 2022 року становив 1,148 млрд доларів. Це на 0,7% більше, ніж роком раніше (1,140 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ за січень-вересень 2022 року в Україну надійшло 9,943 млрд доларів, що на 3,9% менше, ніж роком раніше (10,348 млрд доларів).

Зазначимо, трудові мігранти 2021 року перевели в Україну рекордну суму 15,026 млрд доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11,980 млрд доларів).

Національний банк України у жовтні покращив прогноз обсягу приватних переказів в Україну у 2022 році з 12,6 млрд доларів до 13,9 млрд доларів. На 2023 рік прогноз підвищений з 13,1 млрд доларів до 16,4 млрд доларів. У 2024 році очікується 13,8 млрд доларів.

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Національний банк України
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