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Поступления растут: сколько трудовые мигранты перевели в Украину за последний месяц

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Украина, Вторник 01 ноября 2022 10:47
Поступления растут: сколько трудовые мигранты перевели в Украину за последний месяц Фото: с начала года в Украину поступило более 9,9 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объем частных переводов в Украину из-за границы за сентябрь 2022 года составил 1,148 млрд долларов. Это на 0,7% больше, чем годом ранее (1,140 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Всего по данным НБУ за январь-сентябрь 2022 года в Украину поступило 9,943 млрд долларов, что на 3,9% меньше, чем годом ранее (10,348 млрд долларов).

Отметим, трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордную сумму 15,026 млрд долларов, что на 25,4% больше, чем годом ранее (11,980 млрд долларов).

Национальный банк Украины в октябре улучшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2022 году с 12,6 млрд долларов до 13,9 млрд долларов. На 2023 год прогноз повышен с 13,1 млрд долларов до 16,4 млрд долларов. В 2024 году ожидается 13,8 млрд долларов.

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Национальный банк Украины
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