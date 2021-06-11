Надгробные памятники: как выбрать лучший материал?

Смерть близкого человека – это огромная утрата для всей семьи и, чтобы увековечить память об усопшем, многие семьи заказывают надгробия. Для производства памятников сегодня используются разные материалы. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, о которых следует помнить, покупая стелу.
Для изготовления наиболее качественных памятников используется гранит – камень, по прочности уступающий только алмазу. Надгробные памятники из гранита имеют ряд ощутимых достоинств:
Все эти преимущества делают надгробные памятники из гранита лидерами на рынке. Их заказывают семьи, для которых важна не только долговечность стелы, но и ее неповторимый вид.
Мрамор многие считают аналогом гранита, однако этот материал гораздо менее надежен и не так долговечен. Во-первых, у мрамора есть поры, в которые просачивается влага. Она постепенно разрушает структуру материала, из-за чего на поверхности памятника появляются мелкие и крупные трещины.
Во-вторых, мрамор – это очень пластичный материал. С одной стороны это позволяет использовать его для изготовления самых сложных скульптур. Но с другой – он более хрупок. Сильный удар может привести к деформации или образованию скола, который испортит все надгробие.
В-третьих, мраморные надгробия не могут служить в регионах повышенной влажности. В подобных условиях они быстро покрываются толстым слоем мха. Чтобы этого не произошло, стелы приходится обрабатывать специальным защитным покрытием.
Надгробия из мрамора нуждаются в регулярной чистке. В противном случае на них начинает скапливаться грязь. Если долго не убирать ее, она оставит темные следы на поверхности светлой стелы.
Производственная компания «ArgestStone» – лидер в области изготовления стел из гранита, предлагает надгробные памятники самого высокого качества. Компания располагает всем необходимым оборудованием и штатом квалифицированных специалистов, готовых реализовать самые сложные проекты.
Надгробные памятники от «ArgestStone» служат веками, без потерь в целостности и монументальности. Они выдерживают любые погодные условия, сохраняя светлую память об усопшем человеке