Надгробні пам'ятники: як вибрати кращий матеріал?

Смерть близької людини - це величезна втрата для всієї родини і, щоб увічнити пам'ять про померлого, багато сімей замовляють надгробки. Для виробництва пам'ятників сьогодні використовуються різні матеріали. У кожного з них є свої переваги і недоліки, про які слід пам'ятати, купуючи стелу.
Для виготовлення найбільш якісних пам'ятників використовується граніт - камінь, по міцності поступається лише алмазу. Надгробні пам'ятники з граніту мають ряд суттєвих переваг:
Всі ці переваги роблять надгробні пам'ятники з граніту лідерами на ринку. Їх замовляють сім'ї, для яких важлива не тільки довговічність стели, а й її неповторний вигляд.
Мармур багато хто вважає аналогом граніту, проте цей матеріал набагато менш надійний і не так довговічний. По-перше, у мармуру є пори, в які просочується волога. Вона поступово руйнує структуру матеріалу, через що на поверхні пам'ятника з'являються дрібні і великі тріщини.
По-друге, мармур - це дуже пластичний матеріал. З одного боку це дозволяє використовувати його для виготовлення найскладніших скульптур. Але з іншого - він більш крихкий. Сильний удар може призвести до деформації або утворення відколу, який зіпсує весь надгробок.
По-третє, мармурові надгробки не можуть служити в регіонах підвищеної вологості. У подібних умовах вони швидко покриваються товстим шаром моху. Щоб цього не сталося, стели доводиться обробляти спеціальним захисним покриттям.
Надгробки з мармуру потребують регулярного очищення. В іншому випадку на них починає накопичуватися бруд. Якщо довго не прибирати його, він залишить темні сліди на поверхні світлої стели.
Виробнича компанія «ArgestStone» - лідер в області виготовлення стел з граніту, пропонує надгробні пам'ятники найвищої якості. Компанія має в своєму розпорядженні все необхідне обладнанням і штат кваліфікованих фахівців, готових реалізувати найскладніші проєкти.
Надгробні пам'ятники від «ArgestStone» служать століттями, без втрат в цілісності і монументальності. Вони витримують будь-які погодні умови, зберігаючи світлу пам'ять про померлу людину.