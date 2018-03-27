Надежная доставка по всему миру — ТОО «Алферт» организует транспортировку любых товаров

Вопрос, с которым сталкиваются грузоотправители — как найти транспортную компанию, которой можно доверить полный объем работ по планированию и организации перевозки? Каким критериям отвечает надежный партнер по оперативной доставке? Поручите заботу о транспортировке менеджерам ТОО «Алферт». На онлайн-портале компании вы найдете полное описание услуг и сможете оставить заявку на разработку схемы отправки вашего груза.

Какие сервисы доступны клиентам транспортно-экспедиторской компании

Авиационная транспортировка. Самый быстрый из всех видов доставки в любую точку земного шара. Компанией отработаны более 80 популярных направлений. Такой вариант отлично подойдет для скоропортящихся продуктов, отправок документов или грузов, требующих срочной транспортировки. Благодаря использованию специализированных грузовых самолетов возможно перемещать даже крупногабаритные тяжелые грузы. О существующих ограничениях менеджер ТОО «Алферт» расскажет вам во время консультации.

Железнодорожные перевозки. Один из наиболее популярных способов доставки по территории стран СНГ. Всегда в наличии востребованные виды вагонов для транспортировки сыпучих, наливных, штучных, массовых, опасных и других типов грузов.

Перевозки автомобильным транспортом. Удобный и надежный вариант перемещения по территории стран СНГ, Азии и Европы. Грамотно составленные маршруты и тщательный подбор специализированных транспортных средств для всех категорий груза позволяет менеджерам экспедиторской компании предлагать экономично выгодные и скоростные решения.

Доставка морем. Суда необходимых типов будут зафрахтованы в портах СНГ, Европы, Китая, Ирана и других стран для безопасной перевозки разнообразных товаров.

Комбинированные транспортировки. Сочетают несколько из предложенных видов доставки.

Дополнительные услуги для создания комфортной перевозки. По запросу клиентов менеджеры организуют страхование, охрану, оформление документации и оплату обязательных платежей, услуги складов для хранения грузов. Доступен полный комплекс сервисов для железнодорожных отправок: аренда прицепов различного назначения, ремонт, ТО, доставка запчастей.

Качество и клиентский сервис надежного партнера по отправке

За более чем 10 лет успешной работы компании клиенты из разных стран доверили «Алферт» доставить более 1,7 млн тонн разнообразных грузов. Профессиональные знания и навыки сотрудников компании подтверждаются дипломами FIATA.

Менеджеры ТОО «Алферт» подберут подходящее транспортное решение для всевозможных категорий товаров. Все, что не запрещено к перевозке согласно действующему законодательству, будет доставлено в пункт назначения. В компании вам не станут предлагать стандартные решения. каждая перевозка анализируется и планируется индивидуально. Возможно подобрать транспортное решение под заявленный вами бюджет. Почему доверить доставку транспортной компании выгодно:

минимальные ограничения по принимаемым к перевозке товарам;

собственные парки подвижного состава и наземного грузового транспорта разнообразного назначения;

обширная география перемещений за счет партнеров по всему миру;

гарантированная безопасность любого решения;

построение оптимальных маршрутов;

выбор максимально возможной скорости доставки;

выгодная стоимость.

Четыре простых шага к продуманной до мелочей доставке