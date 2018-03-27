Надійна доставка по всьому світу - ТОВ «Алферт» організовує транспортування будь-яких товарів

Питання, з яким стикаються вантажовідправники - як знайти транспортну компанію, якій можна довірити повний обсяг робіт з планування і організації перевезення? Яким критеріям відповідає надійний партнер по оперативній доставці? Доручіть турботу про транспортування менеджерам ТОВ «Алферт». На онлайн-порталі компанії ви знайдете повний опис послуг і зможете залишити заявку на розробку схеми відправки вашого вантажу.

Які сервіси доступні клієнтам транспортно-експедиторської компанії

• Авіаційна транспортування. Найшвидший з усіх видів доставки в будь-яку точку земної кулі. Компанією відпрацьовані понад 80 популярних напрямків. Такий варіант відмінно підійде для швидкопсувних продуктів, відправок документів або вантажів, що вимагають термінового транспортування. Завдяки використанню спеціалізованих вантажних літаків може носити навіть великогабаритні важкі вантажі. Про існуючих обмеженнях менеджер ТОВ «Алферт» розповість вам під час консультації.

• Залізничні перевезення. Один з найбільш популярних способів доставки по території країн СНД. Завжди в наявності популярні види вагонів для транспортування сипучих, наливних, штучних, масових, небезпечних та інших типів вантажів.

• Перевезення автомобільним транспортом. Зручний і надійний варіант переміщення по території країн СНД, Азії та Європи. Грамотно складені маршрути і ретельний підбір спеціалізованих транспортних засобів для всіх категорій вантажу дозволяє менеджерам експедиторської компанії пропонувати економічно вигідні і швидкісні рішення.

• Доставка морем. Суду необхідних типів будуть зафрахтовані в портах СНД, Європи, Китаю, Ірану та інших країн для безпечного перевезення різноманітних товарів.

• Комбіновані транспортування. Поєднують кілька із запропонованих видів доставки.

• Додаткові послуги для створення комфортного перевезення. За запитом клієнтів менеджери організують страхування, охорону, оформлення документації та оплату обов'язкових платежів, послуги складів для зберігання вантажів. Доступний повний комплекс сервісів для залізничних відправлень: оренда причепів різного призначення, ремонт, ТО, доставка запчастин.

Якість і клієнтський сервіс надійного партнера по відправці

За більш ніж 10 років успішної роботи компанії клієнти з різних країн довірили «Алферт» доставити більше 1,7 млн ​​тонн різноманітних вантажів. Професійні знання та навички співробітників компанії підтверджуються дипломами FIATA.

Менеджери ТОВ «Алферт» підберуть підходящий транспортний рішення для всіляких категорій товарів. Все, що не заборонено до перевезення згідно з чинним законодавством, буде доставлено в пункт призначення. У компанії вам не стануть пропонувати стандартні рішення. кожна перевезення аналізується і планується індивідуально. Можливо підібрати транспортний рішення під заявлений вами бюджет. Чому довірити доставку транспортної компанії вигідно:

• мінімальні обмеження за прийнятими до перевезення товарів;

• власні парки рухомого складу і наземного вантажного транспорту різноманітного призначення;

• велика географія переміщень за рахунок партнерів по всьому світу;

• гарантована безпека будь-якого рішення;

• побудова оптимальних маршрутів;

• вибір максимально можливої ​​швидкості доставки;

• вигідна вартість.

Чотири простих кроки до продуманої до дрібниць доставці

1. Заповніть заявку на сайті ТОВ «Алферт» або зв'яжіться з менеджером компанії по телефону. Повідомте всі істотні нюанси планованої вантажоперевезення, а також ваші побажання по швидкості доставки, виділеного бюджету і наявності додаткових сервісів.

2. Отримайте персональне пропозицію. Ознайомтеся з розрахованої вартістю доставки, маршрутом і іншими важливими параметрами.

3. Підпишіть договір.

4. Чекайте виконання доставки в точній відповідності з узгодженою схемою.