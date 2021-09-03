Є надія. Україна може встигнути отримати 600 млн євро від ЄС до закінчення програми
Єврокомісія може встигнути виділити Україні 600 млн євро кредиту за програмою макрофінансової допомоги, термін якої закінчується 14 вересня. Для цього потрібен лист від МВФ.
Про це йдеться у відповіді представництва ЄС в Україні на запит РБК-Україна.
"Виходячи з попереднього звіту про виконання передумов надання макрофінансової допомоги, представленого Урядом України напередодні літа, а також враховуючи недавні заходи реформ, Європейська комісія вважає вісім структурних критеріїв виконаними або головним чином виконаними", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в представництві, Європейська комісія очікує отримання остаточного звіту про виконання умов, що дозволить їй завершити свою оцінку, а також листа МВФ, "який дозволить ЄК упевнитися в загальному задовільному виконанні програми співпраці, в тому числі і в світлі заявленого відновлення її перегляду у вересні".
"Виходячи з цих двох передумов, є надія, що комісія зможе прийняти рішення про позику і надання коштів до 14 вересня", - додали в представництві.
Нагадаємо, раніше віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Україна виконала умови для отримання макрофінансової допомоги ЄС, але потрібне рішення МВФ. Рішення має бути прийнято до 14 вересня, оскільки Єврокомісія не може продовжити програму.
Зазначимо, у квітні глава українського Мінфіну Сергій Марченко заявляв, що Україна очікує отримати ще 600 млн євро допомоги від ЄС до вересня 2021 року.