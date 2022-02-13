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Без надбавок и премий. Омбудсмен предлагает наказывать учителей за буллинг в школах

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Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 11:00
Без надбавок и премий. Омбудсмен предлагает наказывать учителей за буллинг в школах Фото: омбудсмен предлагает наказывать учителей за буллинг в школах (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев предлагает законодательные инициативы для усиления ответственности за буллинг. Прежде всего необходимо расширить ответственность педагогов и руководителей.

Что предлагает омбудсмен, в материале РБК-Украина.

Какая сегодня ответственность за буллинг

Теперь если суд принял решение о виновности лица в зависимости от ситуации, буллер несет административную ответственность по статье 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа или общественных работ.

А если руководитель учебного заведения не сообщил полиции о случаях буллинга участника образовательного процесса - это карается штрафом или исправительными работами на срок до одного месяца с отчислением до 20% заработка.

Новые санкции за буллинг

Ситуации, когда педагог продолжает работать в школе или претендует на руководство или получает новое звание несмотря на признание его виновным в буллинге, опасны для учеников. Омбудсмен считает, что нужно закрепить в законодательстве дополнительные санкции, кроме штрафов. В часности:

  • понижение категории;
  • лишение педагогических и почетных званий;
  • лишение надбавок и премий.

Сейчас на сайте Верховной рады Украины находятся три законопроекта по совершенствованию законодательства - №6393, №6393-1, №6457. Ими, в частности, предлагается:

  • добавить к участникам образовательного процесса также участников процесса оздоровления и отдыха детей, участников спортивных соревнований и (или) учебно-тренировочных сборов, учреждений здравоохранения, детских учреждений оздоровления и отдыха и тому подобное;
  • внести определение "буллинг" также в другие законы - "О физической культуре и спорте", "Об охране детства", "Об оздоровлении и отдыхе детей".

Травля педработников

Также омбудсмен предлагает обновить законодательство о наказании за травлю педагогов. По его словам, самая горячая проблема в учебных заведениях - это моббинг - систематическая травля, психологический террор, формы снижения авторитета, форма психологического давления в виде травли сотрудника в коллективе.

"Но пока понятие моббинга не внесено в Кодекс Украины об административных правонарушениях и не определена мера наказания за него. А соответствующий законопроект, который предлагал предоставить определение моббинга и установить за такие действия ответственность, отклонен", - сообщил он.

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