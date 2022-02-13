Без надбавок та премій. Омбудсмен пропонує карати вчителів за булінг у школах
Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов пропонує законодавчі ініціативи для посилення відповідальності за булінг. Насамперед необхідно розширити відповідальність педагогів та керівників.
Що пропонує омбудсмен, в матеріалі РБК-Україна.
Яка сьогодні відповідальність за булінг
Наразі якщо суд ухвалив рішення про провину особи - залежно від ситуації, булер несе адміністративну відповідальність за статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу або громадських робіт.
А якщо керівник закладу освіти не повідомив поліцію про випадки булінгу учасника освітнього процесу - це карається штрафом або виправними роботами на строк до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.
Нові санкції за булінг
Ситуації, коли педагог і далі працює в школі або ж претендує на керівництво чи отримує нове звання попри визнання його винним у булінгу, є небезпечними для учнів. Омбудсмен вважає, що потрібно закріпити в законодавстві додаткові санкції, окрім штрафів. Зокрема:
- пониження категорії;
- позбавлення педагогічних та почесних звань;
- позбавлення надбавок та премій.
Нині на сайті Верховної ради України знаходяться три законопроєкти щодо вдосконалення законодавства - №6393, №6393-1, №6457. Ними, зокрема, пропонується:
- додати до учасників освітнього процесу також учасників процесу оздоровлення та відпочинку дітей, учасників спортивних змагань та (або) навчально-тренувальних зборів, закладів охорони здоров’я, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку тощо;
- внести визначення "булінг" також до інших законів - "Про фізичну культуру і спорт", "Про охорону дитинства", "Про оздоровлення та відпочинок дітей".
Цькування педпрацівників
Також омбудсмен пропонує оновити законодавство про покарання за цькування педпрацівників. За його словами, найгарячіша проблема у закладах освіти - це мобінг -систематичне цькування, психологічний терор, форми зниження авторитету, форма психологічного тиску у вигляді цькування співробітника у колективі.
"Але поки що поняття мобінгу не внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення та не визначено міру покарання за нього. А відповідний законопроєкт, який пропонував надати визначення мобінгу та встановити за такі дії відповідальність, відхилено", - повідомив він.