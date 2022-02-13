Без надбавок та премій. Омбудсмен пропонує карати вчителів за булінг у школах

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов пропонує законодавчі ініціативи для посилення відповідальності за булінг. Насамперед необхідно розширити відповідальність педагогів та керівників.

Яка сьогодні відповідальність за булінг

Наразі якщо суд ухвалив рішення про провину особи - залежно від ситуації, булер несе адміністративну відповідальність за статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу або громадських робіт.

А якщо керівник закладу освіти не повідомив поліцію про випадки булінгу учасника освітнього процесу - це карається штрафом або виправними роботами на строк до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

Нові санкції за булінг

Ситуації, коли педагог і далі працює в школі або ж претендує на керівництво чи отримує нове звання попри визнання його винним у булінгу, є небезпечними для учнів. Омбудсмен вважає, що потрібно закріпити в законодавстві додаткові санкції, окрім штрафів. Зокрема:

пониження категорії;

позбавлення педагогічних та почесних звань;

позбавлення надбавок та премій.

Нині на сайті Верховної ради України знаходяться три законопроєкти щодо вдосконалення законодавства - №6393, №6393-1, №6457. Ними, зокрема, пропонується:

додати до учасників освітнього процесу також учасників процесу оздоровлення та відпочинку дітей, учасників спортивних змагань та (або) навчально-тренувальних зборів, закладів охорони здоров’я, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку тощо;

внести визначення "булінг" також до інших законів - "Про фізичну культуру і спорт", "Про охорону дитинства", "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

Цькування педпрацівників

Також омбудсмен пропонує оновити законодавство про покарання за цькування педпрацівників. За його словами, найгарячіша проблема у закладах освіти - це мобінг -систематичне цькування, психологічний терор, форми зниження авторитету, форма психологічного тиску у вигляді цькування співробітника у колективі.

"Але поки що поняття мобінгу не внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення та не визначено міру покарання за нього. А відповідний законопроєкт, який пропонував надати визначення мобінгу та встановити за такі дії відповідальність, відхилено", - повідомив він.