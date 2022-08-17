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Надбавка к пенсии 20%: кто и как может оформить выплаты

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Украина, Среда 17 августа 2022 14:22
Надбавка к пенсии 20%: кто и как может оформить выплаты Фото: пенсионеры из горных районов могут получить надбавки к пенсиям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионеры, проживающие в горных населенных пунктах, имеют право на 20% надбавку. На дополнительные выплаты имеют право в том числе и переселенцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области Викторию Поляковскую во время телемарафона.

"С 1995 года вступил в силу закон о статусе горных населенных пунктов. Так как наша область географически в подавляющем большинстве горная, более 190 населенных пунктов имеют этот статус", - сказала она.

Как отметила Поляковская, если человек постоянно проживает в горном населенном пункте или учится, или работает, то им к пенсии установлено надбавка.

"Законом предусмотрена установленная надбавка к пенсиям 20% от основного размера пенсий", - сказала она.

По данным ПФУ, из 250 тысяч пенсионеров Закарпатской области 53 тысяч проживают в горных населенных пунктах и получают надбавки.

Как получить надбавку

Напомним, пенсионная система предусматривает ряд доплат и надбавок к пенсии. В частности, пенсионеры, проживающие в горном населенном пункте, имеют 20% надбавки к пенсии. Получить такую же надбавку могут и пенсионеры-переселенцы, переехавшие во время войны в горные регионы.

Чтобы получать надбавку, пенсионеры должны получить статус жителя на территории горного населенного пункта и получить удостоверение. Для этого необходимо обратиться в местные органы власти или в Центр предоставления административных услуг.

Согласно закону "О статусе горных населенных пунктов в Украине", размер государственных пенсий, стипендий и всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, которые получили статус работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%.

Напомним, у Минфина пока нет четкого ответа на вопрос, планируется ли индексация социальных стандартов в 2023 году ввиду 30%-ной инфляции.

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Надбавка к пенсии 20%: кто и как может оформить выплаты
Надбавка к пенсии 20%: кто и как может оформить выплаты
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