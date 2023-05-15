Надання зброї Росії не в інтересах Китаю, - Білий дім

"Ми не бачили, щоб китайці зробили крок до надання летальних можливостей російським збройним силам... ми не вважаємо, що це в інтересах Китаю", - зазначив Кірбі.

Він також наголосив, що США не прагнуть конфлікту з Китаєм. За його словами, немає жодних причин, щоб така напруженість між країнами переросла у реальний конфлікт.

"Ось чому ми хочемо тримати ці лінії зв'язку відкритими", - уточнив Кірбі.