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Надаль вилетів на тривалий термін: скільки пропустить зірковий тенісист

Фото: Рафаель Надаль (на передньому плані) нескоро з'явиться на корті (facebook.com/Nadal)
Автор: Антон Федорців

Труднощі культового тенісиста Рафаеля Надаля не обмежилися раннім вильотом із Відкритого чемпіонату Австралії. Іспанець зіткнувся з проблемами зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter спортсмена.

36-річний піренеєць зазнав травми під час матчу другого кола Australian Open проти американця Макдональда (4:6, 4:6, 5:7). Сам тенісист поділився подробицями щодо свого стану.

"Я провів медичне обстеження після вчорашньої поразки. МРТ показала ушкодження клубово-поперекового м'яза лівої ноги другого ступеня. Тепер доведеться відпочити від спорту та пройти курс протизапальної фізіотерапії. Звичний час відновлення – 6-7 тижнів", – написав Надаль.

Якщо іспанець повернеться на корт у прогнозовані терміни, то зможе підготуватися до другого в 2023 році турніру "Великого шолома" – Відкритого чемпіонату Франції. Старт мейджора запланували на 28 травня, а Надаль є чинним переможцем "Ролан Гарросу". Загалом він перемагав там 14 разів.

Він також залишається рекордсменом за кількістю титулів "Великого шолома" (22). Щоправда, зрівнятися з ним уже в січні може Новак Джоковіч. Для цього серб повинен тріумфувати на Australian Open, що раніще вже робив 9 разів.

До слова, українки Костюк і Надія Кіченок переможно стартували на Australian Open у парному розряді.

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ТеннисРафаэль Надаль