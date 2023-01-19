Надаль вылетел на длительный срок: сколько пропустит звездный теннисист

36-летний пиренеец получил травму во время матча второго круга Australian Open против американца Макдональда (4:6, 4:6, 5:7). Сам теннисист поделился подробностями о своем состоянии.

"Я провел медицинское обследование после вчерашнего поражения. МРТ показала повреждение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги второй степени. Теперь придется отдохнуть от спорта и пройти курс противовоспалительной физиотерапии. Привычное время восстановления – 6-7 недель", – написал Надаль.

Если испанец вернется на корт в прогнозируемые сроки, то сможет подготовиться ко второму в 2023 году турниру "Большого шлема" – Открытому чемпионату Франции. Старт мэйджора запланирован на 28 мая, а Надаль является действующим победителем "Ролан Гарроса". В общей сложности он побеждал там 14 раз.

Он также остается рекордсменом по количеству титулов "Большого шлема" (22). Правда, сравняться с ним уже в январе может Новак Джокович. Для этого серб должен триумфовать на Australian Open, что ранее уже делал 9 раз.