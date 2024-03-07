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Надаль отложил возвращение на теннисный корт: известна причина

Индиан-Уэллс, Четверг 07 марта 2024 11:48
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Надаль отложил возвращение на теннисный корт: известна причина Фото: Рафаэль Надаль провел три поединка за целый год (facebook.com/Nadal)
Автор: Антон Федорцив

Культовый теннисист Рафаэль Надаль на старте соревнований в американском Индиан-Уэллсе снялся с престижного турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter спортсмена.

37-летний испанец после паузы с выступлениями целенаправленно готовился к "Мастерсу" в Калифорнии. Впрочем, набрать оптимальные кондиции ветеран не смог.

"Я много работал и тренировался, и вам всем известно, что на этих выходных я сдал тест, но не считаю себя готовым играть на столь важном турнире на самом высоком уровне. Это непростое решение, действительно тяжелое, но я не могу обманывать себя и тысячи фанатов", – заявил Надаль.

Опытный испанец пропустил фактически весь сезон-2023 из-за травмы бедра. В процессе долгой реабилитации Надаль предположил, что новый теннисный сезон может стать последним в его профессиональной карьере. Вернулся на корт в январе, дойдя до четвертьфинала Брисбена. Впрочем, от выступлений на Australian Open отказался.

Кто такой Рафа Надаль

Уроженец Балеарских островов? в тур попал в 2001 году. Завоевал 92 титула в карьере, признан мастер грунтовых турниров.

Испанец выиграл 22 турнира Большого шлема и делит с сербом Джоковичем первенство по количеству побед. На Олимпийских играх-2008 выиграл "золото" в одиночном разряде, а на Олимпиаде-2016 – в паре. За годы выступлений заработал свыше 134,5 млн долларов призовых.

Болеет за мадридский "Реал", любит играть в гольф. В 2011 году опубликовал автобиографию "Рафа – моя история". На протяжении всей карьеры играет в экипировке от Nike.

К слову, украинка Свитолина сохранила позиции в топ-20 обновленного рейтинга WTA.

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