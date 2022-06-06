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Надаль сохранил интригу относительно участия в Уимблдоне-2022

Фото: Рафаэль Надаль (twitter.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорцив

Участие Рафаэля Надаля в Уимблдонском турнире этого года остается под вопросом. Окончательное решение будет зависеть от состояния здоровья испанца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт French Open.

"Король грунта" хотел бы поучаствовать в главном теннисном соревновании на траве. После победы на "Ролан Гаррос-2022" Надаль рассказал, что вынужден был провести весь турнир на уколах.

Испанец признался, что практически не ощущал травмированную ногу. Врачи ввели анестезию прямо в нерв, чтобы теннисист не чувствовал боли в поврежденной стопе. Теперь штаб Надаля в поисках альтернативных методов лечения. Рекордсмен серии "Большого шлема" готов поехать на Уимблдон, если решит проблемы со здоровьем.

"Я очень уважаю этот турнир и готов играть там всегда. Но я не могу точно ответить, поеду ли в этом году. Посмотрим, как будет идти лечение. Играть на противовоспалительных я готов, но не буду выступать на инъекциях", – рассказал Надаль.

Напомним, что испанец Надаль завоевал 14-й титул на "Ролан Гаррос" и обновил рекорд по количеству выигранных "Больших шлемов".

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ТеннисРафаэль НадальУимблдон