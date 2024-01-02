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Надаль провів перший за 12 місяців матч: як зіграв легендарний тенісист

Брісбен, Вівторок 02 січня 2024 15:54
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Надаль провів перший за 12 місяців матч: як зіграв легендарний тенісист Фото: Рафа Надаль переможно повернувся у великий теніс (facebook.com/Nadal)
Автор: Антон Федорців

Культовий іспанець Рафаель Надаль вперше за рік вийшов на тенісний корт на офіційному рівні та переграв в австралійському Брісбені австрійця Домініка Тіма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Brisbane International, 1-й раунд

Тім – Надаль – 0:2 (5:7, 1:6)

У стартовому сеті суперники діяли в консервативному стилі. Обидва зосередилися на власних подачах, тож за рахунку 6:5 на користь Надаля всерйоз запахло тай-брейком. Утім, іспанець спромігся на перший за матч брейк, дотиснувши Тіма з четвертої спроби.

Така прикра невдача, вочевидь, вплинула на мотивацію австрійського тенісиста. Надаль швидко створив серйозний гандикап зі ще одним брейком (3:0). Тім зумів розмочити рахунок, але на більше сил не вистачило. Піренеєць ще раз узяв очко на подачі опонента та завершив поєдинок.

Виступ у Брісбені – перший для Надалі від січня минулого року. Він пропустив фактично весь сезон-2023 через неприємну травму. Нещодавно досвідчений іспанець анонсував, що цьогоріч завершить професіональну кар'єру.

У наступному колі Надаль зустрінеться з Джейсоном Кублером. У першому колі австралієць здолав нейтрального росіянина Аслана Карацева в двох сетах. Поєдинок запланований на 4 січня.

Нагадаємо, напередодні склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.

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Теннис Рафаэль Надаль
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