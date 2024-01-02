Надаль провел первый за 12 месяцев матч: как сыграл легендарный теннисист
Культовый испанец Рафаэль Надаль впервые за год вышел на теннисный корт на официальном уровне и обыграл в австралийском Брисбене австрийца Доминика Тима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Brisbane International, 1-й раунд
Тим – Надаль – 0:2 (5:7, 1:6)
В стартовом сете соперники действовали в консервативном стиле. Оба сосредоточились на собственных подачах, поэтому при счете 6:5 в пользу Надаля всерьез запахло тай-брейком. Впрочем, испанец оформил первый за матч брейк, дожав Тима с четвертой попытки.
Такая досадная неудача, очевидно, повлияла на мотивацию австрийского теннисиста. Надаль быстро создал серьезный гандикап с еще одним брейком (3:0). Тим сумел размочить счет, но больше сил не хватило. Пиренеец еще раз взял очко на подаче оппонента и завершил поединок.
Выступление в Брисбене – первое для дальнейшего с января прошлого года. Он пропустил фактически весь сезон-2023 из-за неприятной травмы. Недавно опытный испанец анонсировал, что завершит в этом году профессиональную карьеру.
В следующем круге Надаль встретится с Джейсоном Кублером. В первом круге австралиец одолел нейтрального россиянина Аслана Карацева в двух сетах. Поединок намечен на 4 января.
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