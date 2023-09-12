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Надаль підтвердив наміри завершити кар'єру тенісиста: відомі терміни

Фото: Рафаель Надаль не виходив на корт від зими (atptour.com)
Автор: Антон Федорців

Колишній лідер світого рейтингу професіоналів Рафаель Надаль зібрався закінчити професіональні виступи в 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tennis365.

22-разовий переможець турнірів серії "Гренд Слем" розповів про ймовірне близьке завершення кар'єри. Іспанець вважає, що сезон-2024 буде для нього останнім у світовому турі.

"Моя ціль та амбіції – спробувати зупинитись і дати собі можливість насолоджуватися наступним роком, який, мабуть, буде моїм останнім у професіональному турі. Це моя ідея, але не можу сказати на 100%, що так і буде", – заявив Надаль.

За словами іспанського тенісиста, він прагне виступити на всіх важливих для нього турнірах у прийдешньому році. Надаль не виходив на корт після Australian Open-2023, де вилетів у другому колі. Влітку йому прооперували ліве стегно.

Хто такий Рафа Надаль

Уродженець Майорки, потрапив до туру в 2001 році. Здобув 92 титули в кар'єрі, вважається королем ґрунтових турнірів.

Іспанець виграв 22 турніри Великого шолома та ділить із сербом Джоковічем першість за кількістю таких перемог. На Олімпійських іграх-2008 виграв "золото" в одиночному розряді, а на Олімпіаді-2016 – у парі. За роки виступів заробив понад 134,5 млн доларів призових.

Вболіває за мадридський "Реал", любить грати в гольф. У 2011 році опублікував автобіографію "Рафа – моя історія".

До слова, раніше Джоковіч оновив рекорд за титулами Grand Slam завдяки перемозі на US Open.

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ТеннисРафаэль Надаль