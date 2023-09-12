Надаль подтвердил намерения завершить карьеру теннисиста: известны сроки

22-кратный победитель турниров серии "Грэнд Слэм" рассказал о вероятном близком завершении карьеры. Испанец считает, что сезон-2024 будет для него последним в мировом туре.

"Моя цель и амбиции – попытаться остановиться и дать себе возможность наслаждаться следующим годом, который, вероятно, будет моим последним в профессиональном туре. Это моя идея, но не могу сказать на 100%, что так и будет", – заявил Надаль.

По словам испанского теннисиста, он стремится выступить на всех важных для него турнирах в грядущем году. Надаль не выходил на корт после Australian Open-2023, где вылетел во втором круге. Летом ему прооперировали левое бедро.

Кто такой Рафа Надаль

Уроженец Майорки, попал в тур в 2001 году. Завоевал 92 титула в карьере, считается королем грунтовых турниров.

Испанец выиграл 22 турнира Большого шлема и делит с сербом Джоковичем первенство по количеству побед. На Олимпийских играх-2008 выиграл "золото" в одиночном разряде, а на Олимпиаде-2016 – в паре. За годы выступлений заработал свыше 134,5 млн долларов призовых.

Болеет за мадридский "Реал", любит играть в гольф. В 2011 году опубликовал автобиографию "Рафа – моя история".