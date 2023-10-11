Надаль і екс-перша ракетка світу серед жінок повернуться на корт на Australian Open

Зіркові професіонали пропустили сезон-2023 за станом здоров'я. Піренейця допікала травма стегна, а японка влітку народила доньку.

"Наш чемпіон-2022 Рафа Надаль завзято працював над реабілітацією упродовж більшої частини року. Іспанець завжди приносить найкраще в Мельбурн, тож ніхто не піддасть сумніву його ретельний підхід до змагань. Я мав розмову з його командою – Рафа вже повернувся на корт і з нетерпінням чекає змагань у січні", – пояснив функціонер.

Натомість компанію Осаці на австралійських кортах складуть ще дві "тенісні матусі". Німкеня Анжеліка Кербер і данка Каролін Возняцкі тріумфували на Australian Open у 2016-му та 2018 році. Японська ж тенісистка двічі перемагала в Мельбурні (2019, 2021).

Прийдешній Відкритий чемпіонат Австралії запланований на 14-28 січня. Цьогоріч в одиночних розрядах Мельбурна тріумфували серб Новак Джоковіч та Аріна Сабаленко з Білорусі.

Хто такий Рафа Надаль

Уродженець Майорки, потрапив до туру в 2001 році. Здобув 92 титули в кар'єрі, вважається королем ґрунтових турнірів.

Іспанець виграв 22 турніри серії "Гренд Слем". На Australian Open він перемагав двічі (2009, 2022). На Олімпійських іграх-2008 виграв "золото" в одиночному розряді, а на Олімпіаді-2016 – у парі. За роки виступів заробив понад 134,5 млн доларів призових.

Вболіває за мадридський "Реал", любить грати в гольф. У 2011 році опублікував автобіографію "Рафа – моя історія".