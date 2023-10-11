Надаль и экс-первая ракетка мира среди женщин вернутся на корт на Australian Open

Звездные профессионалы пропустили сезон-2023 по состоянию здоровья. Пиренейца донимала травма бедра, а японка летом родила дочь.

"Наш чемпион-2022 Рафа Надаль упорно работал над реабилитацией на протяжении большей части года. Испанец всегда приносит лучшее в Мельбурн, поэтому никто не подвергнет сомнению его тщательный подход к соревнованиям. Я разговаривал с его командой – Рафа уже вернулся на корт и с нетерпением ждет соревнований в январе", – объяснил функционер.

В свою очередь компанию Осаке на австралийских кортах составят еще две "теннисные мамочки". Немка Анжелика Кербер и датчанка Каролин Возняцки триумфовали на Australian Open в 2016-м и 2018 году. Японская же теннисистка дважды побеждала в Мельбурне (2019, 2021).

Грядущий открытый чемпионат Австралии запланирован на 14-28 января. В этом году в одиночных разрядах Мельбурна триумфовали серб Новак Джокович и Арина Соболенко из Беларуси.

Кто такой Рафа Надаль

Уроженец Майорки, попал в тур в 2001 году. Завоевал 92 титула в карьере, считается королем грунтовых турниров.

Испанец выиграл 22 турнира серии "Грэнд Слэм". На Australian Open он побеждал дважды (2009, 2022). На Олимпийских играх-2008 выиграл "золото" в одиночном разряде, а на Олимпиаде-2016 – в паре. За годы выступлений заработал свыше 134,5 млн долларов призовых.

Болеет за мадридский "Реал", любит играть в гольф. В 2011 году опубликовал автобиографию "Рафа – моя история".