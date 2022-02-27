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Начнется раньше. В Киевской области изменили время комендантского часа

Автор: Дмитрий Левицкий

Комендантский час в Киевской области начнется раньше. В области комендантский час начнется в 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую военную администрацию.

"Внимание! На территории Киевской области будет действовать комендантский час с 17:00 27 февраля до 8:00 28 февраля... В настоящее время запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности", - заявили в администрации.

Как пояснил начальник ВГА Алексей Кулеба, изменить время комендантского времени решили для защиты жителей и эффективной обороны территорий Киевской области от российских оккупантов.

До этого комендантский час в Киевской области начинал действовать в 22:00.

Напомним, Киев на почти двое суток ввел комендантский час.

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КиевКиевская областьКомендантский часВойна России против Украины