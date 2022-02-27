Почнеться раніше. У Київській області змінили час комендантської години

Комендантська година у Київській області почнеться сьогодні раніше. У області комендантська година розпочнеться о 17:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську військову адміністрацію .

"Увага! На території Київської області діятиме комендантська година з 17:00 27 лютого до 8:00 28 лютого... У цей час заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень особи", - заявили в адміністрації.

Як пояснив начальник ВЦА Олексій Кулеба, змінити час комендантського часу вирішили для захисту мешканців та ефективної оборони територій Київської області від російських окупантів.

До цього комендантська година в Київській області починала діяти о 22:00.