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Начисляли надбавки к зарплатам: НАБУ подозревает чиновников порта "Южный"

Фото: НАБУ вручила подозрения чиновникам порта "Южный" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Чиновники порта "Южный" начисляли себе лишние надбавки к зарплатам в 2020 году, несмотря на ограничения, которые были введены Кабмином. Убытки достигли почти 1,5 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу НАБУ.

Правоохранители сообщили о подозрении трем должностным лицам ГП МТП "Южный", которые по мнению следствия завладели суммой в почти 1,5 млн гривен. Среди них и.о. директора, главный бухгалтер и заместитель директора.

"С апреля по август 2020 года, несмотря на ограничения, установленные правительством относительно выплаты заработной платы (не более 47,2 тыс. гривен) из-за COVID-19, и. о. директора порта "Южный" обеспечил лишнее начисление себе заработной платы", - говорится в сообщении.

Должностных лиц подозревают в "присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением". За совершенное они могут получить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что недавно НАБУ задержало голову райсуда в Кировоградской области.

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