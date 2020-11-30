Начисления за распределение газа для "Черновцытеплокоммунэнерго" могут увеличиться вдвое

Из-за значительной задолженности, которая насчитывает более 25 млн гривен, АО "Черновцыгаз" вынужденно обратился в МКП "Черновцытеплокоммунэнерго" с требованием самостоятельно прекратить отбор газа из газораспределительной системы, как того требует закон. Несмотря на многочисленные обещания чиновников, вопрос расчетов так и не сошел с мертвой точки, а городское коммунальное предприятие рискует погрязнуть в еще больших долгах.

Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаза".

По состоянию на 30 ноября 2020 года, "Черновцытеплокоммунэнерго" задолжало АО "Черновцыгаз" 25,1 млн гривен. В частности, в ноябре поступления от теплоснабжающей компании составили 575 тысяч гривен, что покрыло лишь 12% от суммы начислений за текущий месяц. На 1 декабря долг теплоснабжающего предприятия будет составлять уже 29,8 млн гривен.

"В октябре Исполнительный комитет Черновицкого городского совета проголосовал за выделение финансовой помощи городскому коммунальному предприятию. Таким образом, "Черновцытеплокоммунэнерго" удалось погасить 5 млн гривен задолженности за счет местного бюджета, кроме этого, не принято никаких мер для погашения задолженности, накопившейся за предыдущие месяцы", - говорится в сообщении.

Согласно разъяснениям НКРЭКУ, с 2018 года регулирование деятельности МКП "Черновцытеплокоммунэнерго" осуществляется Черновицким городским советом. По словам пресс-службы, там же указано, что с 2018 по 2020 годы решений об установлении тарифов на тепловую энергию или корректировки отдельных составляющих затрат в структуре тарифов муниципалитетом не принималось. По заключению государственного регулятора, именно это негативно повлияло на формирование нормативов распределения средств, в том числе и накопления задолженности перед АО "Черновцыгаз".

"Мы как социально ответственная компания, сделали все, чтобы в домах черновчан вовремя появилось тепло. Несмотря на значительную задолженность на начало отопительного сезона, компания в очередной раз пошла на встречу и совершила распломбирование всех котельных "Черновцытеплокоммунэнерго". Однако, накопление задолженности и отсутствие каких-либо решений, не оставляют ничего другого, как действовать исключительно в рамках действующего законодательства",- объясняет председатель правления АО "Черновцыгаз" Виктор Горда.

Согласно Кодексу газораспределительных систем и Закону Украины "О рынке природного газа" отбор природного газа из газораспределительной системы возможен при отсутствии задолженности перед газораспределительным предприятием.

"На прошлой неделе, 26 ноября, АО "Черновцыгаз" направило в ГКП "Черновцытеплокоммунэнерго" письменное требование о самостоятельном прекращении потребления природного газа. Если тепловики не отреагируют на это требование, кроме платы за услуги распределения предприятие будет вынуждено выплатить еще и компенсацию, которая фактически увеличит начисления за декабрь в два раза", - говорится в сообщении.