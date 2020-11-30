Нарахування за розподіл газу для "Чернівцітеплокомуненерго" можуть збільшитися вдвічі

Через значну заборгованість, що нараховує більш як 25 млн гривень, АТ "Чернівцігаз" вимушено звернувся до МКП "Чернівцітеплокомуненерго" з вимогою самостійно припинити відбір газу із газорозподільної системи, як того вимагає закон. Попри численні обіцянки посадовців, питання розрахунків так і не зійшло з мертвої точки, а міське комунальне підприємство ризикує загрузнути в ще більших боргах.

Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігазу".

Станом на 30 листопада 2020 року, "Чернівцітеплокомуненерго" заборгувало АТ "Чернівцігаз" 25,1 млн гривень. Зокрема, в листопаді надходження від теплопостачальної компанії склали 575 тисяч гривень, що покрило лише 12% від суми нарахувань за поточний місяць. На 1 грудня борг теплопостачального підприємства складатиме вже 29,8 млн гривень.

"В жовтні Виконавчий комітет Чернівецької міської ради проголосував за виділення фінансової допомоги міському комунальному підприємству. Таким чином, "Чернівцітеплокомуненерго" вдалося погасити 5 млн гривень заборгованості за рахунок місцевого бюджету, окрім цього, не вжито жодних заходів для погашення заборгованості що накопичилась за попередні місяці", - йдеться у повідомленні.

Згідно з роз’ясненнями НКРЕКП, з 2018 року регулювання діяльності МКП "Чернівцітеплокомуненерго" здійснюється Чернівецькою міською радою. За словами прес-служби, там же зазначено, що з 2018 по 2020 роки рішень щодо встановлення тарифів на теплову енергію чи коригування окремих складових витрат у структурі тарифів муніципалітетом не приймалося. За висновком державного регулятора, саме це негативно вплинуло на формування нормативів розподілу коштів, зокрема й накопичення заборгованості перед АТ "Чернівцігаз".

"Ми як соціально відповідальна компанія, зробили все, щоб оселях чернівчан вчасно з’явилося тепло. Попри значну заборгованість на початок опалювального сезону, компанія вкотре пішла на зустріч та здійснила розпломбування всіх котелень "Чернівцітеплокомуненерго". Однак, накопичення заборгованості та відсутність будь-яких рішень, не залишають нічого іншого, як діяти виключно в рамках чинного законодавства",- пояснює голова правління АТ "Чернівцігаз" Віктор Горда.

Згідно з Кодексом газорозподільних систем та Закону України "Про ринок природного газу" відбір природного газу з газорозподільної системи можливий за відсутності заборгованості перед газорозподільним підприємством.

"На минулому тижні, 26 листопада, АТ "Чернівцігаз" направило до МКП "Чернівцітеплокомуненерго" письмову вимогу про самостійне припинення споживання природного газу. Якщо тепловики не відреагують на цю вимогу, окрім плати за послуги розподілу підприємство буде вимушене сплатити ще й компенсацію, яка фактично збільшить нарахування за грудень у два рази", - йдеться у повідомленні.