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Начинают давить на наши позиции, - Арестович рассказал, чего ждать на фронте в ближайшие дни

Фото: Арестович рассказал, чего ждать на фронте в ближайшие дни (president.gov)
Автор: Евгений Прокопенко

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович рассказал журналистам, чего ждать на фронте в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 канал.

По словам Арестовича, россияне практически прекращают использовать территорию Беларуси для своих военных целей. В то же время, на фронте ожидается вероятное усиление давления на украинские позиции.

"На фронте следует ожидать усиления давления на наши позиции с попыткой хоть как - то достичь целей операций, которые от них требует политическое руководство", - заявил Арестович.

Речь идет о выходе на пределы Луганской и Донецкой областей. По мнению советника главы Офиса Президента, им этого не удастся даже несмотря на усиление давления.

Как пояснил Арестович, украинской стороне поступает военная помощь от Запада. Поэтому он пока дает оптимистичные прогнозы и уверен, что Вооруженные Силы Украины дадут отпор врагу.

Напомним, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте за неделю. По его словам, главные усилия российских оккупантов не изменились.

Война России против Украины продолжается 60-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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