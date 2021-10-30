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Начинается ремонт. В Киеве на Каховском путепроводе ограничат движение до 10 декабря

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Суббота 30 октября 2021 17:06
Начинается ремонт. В Киеве на Каховском путепроводе ограничат движение до 10 декабря Фото: в Киеве на Каховском путепроводе ограничат движение до 10 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве на Каховском путепроводе частично ограничат движение транспорта из-за среднего ремонта. Работы продлятся до 10 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

"На Каховском путепроводе №2 (пересечение проспекта Броварского по улице Митрополита Шептицкого вблизи станции метро "Левобережная") начинается средний ремонт", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что будут работать в направлении моста Метро, а во время работ движение на путепровод будет частично ограничено.

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