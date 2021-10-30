ru ua
Сб, 30 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Розпочинається ремонт. У Києві на Каховському шляхопроводі обмежать рух до 10 грудня

Новость на русском →
Субота 30 жовтня 2021 17:06
Розпочинається ремонт. У Києві на Каховському шляхопроводі обмежать рух до 10 грудня Фото: у Києві на Каховському шляхопроводі обмежать рух до 10 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві на Каховському шляхопроводі частково обмежать рух транспорту через середній ремонт. Роботи триватимуть до 10 грудня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

"На Каховському шляхопроводі №2 (перетин проспекту Броварського з вулицею Митрополита Шептицького поблизу станції метро "Лівобережна") розпочинається середній ремонт", - пише пресслужба.

Зазначається, що працюватимуть у напрямку моста Метро, а під час робіт рух на шляхопровід буде частково обмежено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Вакцинація чи тест. "Червона" зона суттєво розширилася: де і які обмеження запровадили
Вакцинація чи тест. "Червона" зона суттєво розширилася: де і які обмеження запровадили
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами