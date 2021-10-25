Починається гонка: Blue Origin і Sierra Space також планують створити космічну станцію
Компанії Blue Origin і Sierra Space оголосили про плани побудувати космічну станцію, яка буде побудована на низькій навколоземній орбіті на комерційній основі. Вона повинна почати функціонувати в період між 2025 і 2030 роками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Blue Origin.
"Станція Orbital Reef відкриє наступну главу в дослідженні і освоєнні космосу людиною, сприяючи розвитку динамічної екосистеми і бізнес-моделі майбутнього", - йдеться в повідомленні.
У компанії відзначили, що Orbital Reef надасть будь-якому бажаючому можливість створити свій власний об'єкт на орбіті.
"Це унікальне місце призначення запропонує науково-дослідним, промисловим, міжнародним і комерційним клієнтам конкурентоспроможні за вартістю комплексні послуги, включаючи космічне транспортування і логістику, розміщення обладнання, експлуатацію, в тому числі екіпажу на борту", - йдеться в повідомленні.