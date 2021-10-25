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Починається гонка: Blue Origin і Sierra Space також планують створити космічну станцію

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Понеділок 25 жовтня 2021 21:49
Починається гонка: Blue Origin і Sierra Space також планують створити космічну станцію Фото: Blue Origin і Sierra Space планують створити космічну станцію (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Компанії Blue Origin і Sierra Space оголосили про плани побудувати космічну станцію, яка буде побудована на низькій навколоземній орбіті на комерційній основі. Вона повинна почати функціонувати в період між 2025 і 2030 роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Blue Origin.

"Станція Orbital Reef відкриє наступну главу в дослідженні і освоєнні космосу людиною, сприяючи розвитку динамічної екосистеми і бізнес-моделі майбутнього", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що Orbital Reef надасть будь-якому бажаючому можливість створити свій власний об'єкт на орбіті.

"Це унікальне місце призначення запропонує науково-дослідним, промисловим, міжнародним і комерційним клієнтам конкурентоспроможні за вартістю комплексні послуги, включаючи космічне транспортування і логістику, розміщення обладнання, експлуатацію, в тому числі екіпажу на борту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, компанія Lockheed Martin раніше заявила, що планує побудувати першу комерційну космічну станцію до 2027 року.

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Космічний корабель Blue Origin
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