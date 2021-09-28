Начинается борьба за иностранного туриста. Как Гостуризм вместе с МИУ планируют развивать отрасль

Государственное агентство по развитию туризма совместно с Министерством инфраструктуры работает над развитием отрасли. В частности, в планах ведомства развитие инфраструктуры для удобства путешествий по Украине.
Об этом рассказала начальница отдела проектной и организационной работы Государственного агентства по развитию туризма Ольга Рабийчук в ходе нетворкинга по случаю Всемирного дня туризма, организованного РБК-Украина.
"После пандемии все меняется, сейчас активная борьба начинается за иностранного туриста", - отметила она.
Представительница Гостуризма также вспомнила о недавнем переходе ведомства из Минкульта в Мининфраструктуры и рассказала о направлениях работы, которые будут развивать вместе с МИУ.
"Важно укреплять инфраструктуру, иностранный турист не приедет на наш ямочный ремонт... Переход (в подчинение МИУ, - ред.) является гармоничным, будем работать над восстановлением и созданием внутреннего авиасообщения, также будем работать над туристическими магнитами Украины, будем строить дороги к основным туристическим магнитам, открывать новые международные рынки", - отметила она.
Также в планах Гостуризма, в частности: