Починається боротьба за іноземного туриста. Як Держтуризм разом з МІУ планують розвивати галузь

"Після пандемії все змінюється, зараз активна боротьба починається за іноземного туриста", - зазначила вона.

Представниця Держтуризму також згадала про нещодавній перехід відомства з Мінкульту до Мінінфраструктури та розповіла про напрямки роботи, які розвиватимуть разом з МІУ.

"Важливо зміцнювати інфраструктуру, іноземний турист не приїде на наш ямковий ремонт... Перехід (у підпорядкування МІУ, - ред.) є гармонічним, будемо працювати над відновленням і створенням внутрішнього авіасполучення, також будемо працювати над туристичними магнітами України, будемо будувати дороги до основних туристичних магнітів, відкривати нові міжнародні ринки", - зазначила вона.

Також у планах Держтуризму, зокрема: