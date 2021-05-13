К началу курортного сезона в Кирилловку проложат новую дорогу, - ОГА

До поселка Кирилловка, который ежегодно принимает десятки тысяч гостей на берегу Азовского моря, можно будет доехать по дороге европейского качества.

Об этом сообщает Запорожская областная государственная администрация.

На ремонт автодороги Якимовка - Кирилловка потратят 682 млн гривен из государственного бюджета. Работы ведутся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"От Акимовки до трассы М-18 дорожники уже кладут асфальт, а на участке до Кирилловки идет снятие старого дорожного покрытия", - говорят в ОГА.

В областном автодоре сообщили, что к началу курортного сезона все дорожные работы уже будут завершены.