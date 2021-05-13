До початку курортного сезону до Кирилівки прокладуть нову дорогу, - ОДА

До селище Кирилівка, яке щороку приймає десятки тисяч гостей на березі Азовського моря, можна буде доїхати по дорозі європейської якості.

Про це повідомляє Запорізька обласна державна адміністрація.

На ремонт автодороги Якимівка - Кирилівка витратять 682 млн гривень з державного бюджету. Роботи ведуться у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Від Якимівки до траси М-18 дорожники вже кладуть асфальт, а на ділянці до Кирилівки триває зняття старого дорожнього покриття", - говорять в ОДА.

В обласному автодорі повідомили, що до початку курортного сезону всі дорожні роботи вже будуть завершені.