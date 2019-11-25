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Начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах 29 декабря

Новости » Общество     25.11.2019 - 15:44
Начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах 29 декабря
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прием документов продлится до 4 декабря

Начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах 29 декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отмечается, что подача документов в территориальные избирательные комиссии (ТИК) для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы продлится до 4 декабря включительно. А до 5 декабря включительно ТИК будут принимать решение о регистрации кандидатов.

Сообщается, что около 22 политических партий подали в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии их местных организаций в первых местных выборах вместе с копией устава партии.

Перечень этих партий вскоре будет обнародован на официальном сайте Центральной избирательной комиссии в разделе "Местные выборы" (подраздел "Назначены выборы").

Первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, назначенные на 29 декабря 2019 года, состоятся в 6 объединенных территориальных общинах (ОТГ) (3 сельских, 1 поселкового, 2 городских ОТГ) в 4 областях Украины (Днепропетровская, Львовская, Сумская, Черниговская).

По предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие около 55,5 тысяч избирателей.

Напомним, 18 ноября начался процесс выдвижение кандидатов на местных выборах 22 декабря 2019 года. Регистрация кандидатов продлится до 27 ноября включительно.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначил первые местные выборы на 22 декабря 2019 года.

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