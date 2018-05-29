Начался брифинг на тему Украины в Совбезе ООН (трансляция)

Официальный брифинг по этому вопросу созван по просьбе Польши

Начался брифинг на тему Украины в Совбезе ООН. Видео с заседания транслируют в прямом эфире на сайте ООН.

В заседании принимает участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

#Анонс в 22.00 час. зкч заседание Совета Безопасности #ООН относительно ситуации в Украине с участием Главы МИД @PavloKlimkin.



ВЖИВУЮ https://t.co/wtfGCZCC9H pic.twitter.com/fqAsCTyjde — UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 29, 2018

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Совет безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) сегодня, 29 мая, обсудит тему конфликта в Украине.

Официальный брифинг по этому вопросу был созван по просьбе Польши. Председательствует на заседании министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Это первое за 15 месяцев официальное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Украине. Предыдущая подобная встреча состоялась в феврале прошлого года.