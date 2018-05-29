Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Начался брифинг на тему Украины в Совбезе ООН (трансляция)

НовостиПолитика    29.05.2018 - 22:03
Фото: заседание Совбеза ООН (flickr.com/poroshenkopetro)
Фото: заседание Совбеза ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Официальный брифинг по этому вопросу созван по просьбе Польши

Начался брифинг на тему Украины в Совбезе ООН. Видео с заседания транслируют в прямом эфире на сайте ООН.

В заседании принимает участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Совет безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) сегодня, 29 мая, обсудит тему конфликта в Украине.

Официальный брифинг по этому вопросу был созван по просьбе Польши. Председательствует на заседании министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Это первое за 15 месяцев официальное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Украине. Предыдущая подобная встреча состоялась в феврале прошлого года.

За время независимости погибли более 30 миротворцев ООН из Украины, - Порошенко Порошенко: миссия ООН на Донбассе может вернуть мир на украинскую землю
Теги публикации: ООН, ситуация в Украине  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Цены рынка: в сети рассказали, сколько стоят фрукты и ягоды в Крыму
Толпы поклонников: Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" (фото, видео)
Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в Москве
В Париже мигрант спас ребенка, сорвавшегося из окна, и стал национальным героем (видео)
On Top