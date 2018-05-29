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Розпочався брифінг на тему України в Радбезі ООН (трансляція)

НовиниПолітика    29.05.2018 - 22:03
Фото: засідання Радбезу ООН (flickr.com/poroshenkopetro)
Фото: засідання Радбезу ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Офіційний брифінг з цього питання скликано на прохання Польщі

Розпочався брифінг на тему України в Радбезі ООН. Відео з засідання транслюють наживо на сайті ООН.

У засіданні бере участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) сьогодні, 29 травня, обговорить тему конфлікту в Україні.

Офіційний брифінг з цього питання було скликано на прохання Польщі. Головує на засіданні міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

Це перше за 15 місяців офіційне засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні. Попередня подібна зустріч відбулася в лютому минулого року.

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Теги публікації: ООН, ситуация в Украине  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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