Розпочався брифінг на тему України в Радбезі ООН (трансляція)

Офіційний брифінг з цього питання скликано на прохання Польщі

Розпочався брифінг на тему України в Радбезі ООН. Відео з засідання транслюють наживо на сайті ООН.

У засіданні бере участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

#Анонс: о 22.00 год. зкч засідання Ради Безпеки #ООН щодо ситуації в Україні за участі Глави МЗС @PavloKlimkin.



НАЖИВО https://t.co/wtfGCZCC9H pic.twitter.com/fqAsCTyjde — UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 29, 2018

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) сьогодні, 29 травня, обговорить тему конфлікту в Україні.

Офіційний брифінг з цього питання було скликано на прохання Польщі. Головує на засіданні міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

Це перше за 15 місяців офіційне засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні. Попередня подібна зустріч відбулася в лютому минулого року.