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Началось заседание комиссии по назначению главы САП

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Киев, Вторник 19 июля 2022 10:16
Началось заседание комиссии по назначению главы САП Фото: Началось заседание комиссии по назначению главы САП (facebook com sap gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Заседание комиссии по проведению конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры официально началось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

Отметим, что в декабре 2021 года комиссия провела последние собеседования с финалистами конкурса на руководство САП, объявила результаты, но не утвердила победителя.

Главой антикоррупционного органа должен стать детектив НАБУ Александр Клименко, а его заместителем - прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала как можно скорее назначить руководителей НАБУ и САП. Поскольку это одно из условий Евросоюза после того, как Украина получила статус кандидата.

Кроме того, президент Владимир Зеленский призвал назначить победителя конкурса главой САП.

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