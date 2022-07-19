Началось заседание комиссии по назначению главы САП

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

Отметим, что в декабре 2021 года комиссия провела последние собеседования с финалистами конкурса на руководство САП, объявила результаты, но не утвердила победителя.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала как можно скорее назначить руководителей НАБУ и САП. Поскольку это одно из условий Евросоюза после того, как Украина получила статус кандидата.

Кроме того, президент Владимир Зеленский призвал назначить победителя конкурса главой САП.

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