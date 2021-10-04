UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Началось заполнение газом первой нитки "Северного потока-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Началось заполнение газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2". На второй - идут пусконаладочные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Nord Stream 2 AG.

"С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что первая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимого для тестирования.

Также отмечается, что газопровод прошел независимую сертификацию в соответствии с техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию.

"Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются", - уточнили в компании.

Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) Германии пообещало наказать компанию-оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG за прокачку газа без сертификации трубопровода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСеверный поток-2