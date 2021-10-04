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Почалося заповнення газом першої нитки "Північного потоку-2"

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Москва, Понеділок 04 жовтня 2021 17:55
Почалося заповнення газом першої нитки "Північного потоку-2" Фото: почалося наповнення газом першої нитки" Північного потоку-2 " (nord-stream2.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Почалося заповнення газом першої нитки трубопроводу "Північний потік-2". На другий - йдуть пусконалагоджувальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Nord Stream 2 AG.

"З 4 жовтня почалася процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що перша нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідного для тестування.

Також наголошується, що газопровід пройшов незалежну сертифікацію відповідно до технічних і галузевих стандартів, щоб забезпечити його надійну і безпечну експлуатацію.

"Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають", - уточнили в компанії.

Нагадаємо, раніше Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) Німеччини пообіцяв покарати компанію-оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG за прокачування газу без сертифікації трубопроводу.

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Російська Федерація Північний потік-2
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