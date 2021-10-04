Почалося заповнення газом першої нитки "Північного потоку-2"
Почалося заповнення газом першої нитки трубопроводу "Північний потік-2". На другий - йдуть пусконалагоджувальні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Nord Stream 2 AG.
"З 4 жовтня почалася процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2", - йдеться в повідомленні.
У компанії відзначили, що перша нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідного для тестування.
Також наголошується, що газопровід пройшов незалежну сертифікацію відповідно до технічних і галузевих стандартів, щоб забезпечити його надійну і безпечну експлуатацію.
"Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають", - уточнили в компанії.
Нагадаємо, раніше Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) Німеччини пообіцяв покарати компанію-оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG за прокачування газу без сертифікації трубопроводу.