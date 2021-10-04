Почалося заповнення газом першої нитки "Північного потоку-2"

Почалося заповнення газом першої нитки трубопроводу "Північний потік-2". На другий - йдуть пусконалагоджувальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Nord Stream 2 AG .

"З 4 жовтня почалася процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що перша нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідного для тестування.

Також наголошується, що газопровід пройшов незалежну сертифікацію відповідно до технічних і галузевих стандартів, щоб забезпечити його надійну і безпечну експлуатацію.

"Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають", - уточнили в компанії.