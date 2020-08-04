Началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси

Сегодня, 4 августа, в Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента. Оно продлится до 8 августа включительно.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что принять участие в досрочном голосовании смогут те избиратели, которые не могут сделать этого в день выборов 9 августа. При этом человеку не нужно иметь официальное подтверждение причин, почему не сможет проголосовать в основной день, достаточно иметь паспорт, водительские права или другие документы для отдельных категорий (студенческий билет, пенсионное удостоверение и так далее).

Досрочное голосование не проводится в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения. Всего в стране сформировано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 за границей. В списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина.

Напомним, ранее сообщалось, что белорусский бизнесмен Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам президента, выехал в Киев; его считали одним из основных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко.

Фактически единственным кандидатом от оппозиции стала Светлана Тихановская, которая успела отличиться скандальным заявлением о Крыме.

Подробнее о ситуации вокруг выборов читайте в материале РБК-Украина "Лукашенко против всех: как проходят президентские выборы в Беларуси".