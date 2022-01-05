Начало конца. Что будет в мире с эпидемией "ковида" в 2022 году и чего ждать Украине

Всемирная организация здравоохранения в канун нового 2019 года получила первые сообщения из китайского города Ухань о случаях "вирусной пневмонии неизвестного происхождения". Эта ранее не встречавшаяся болезнь, которую назвали COVID-19, начала стремительно охватывать все материки Земли и за считанные месяцы переросла в пандемию.

Многие ожидали, что на второй год человечеству удастся пресечь циркуляцию патогена, но эти надежды так и не оправдались. Регулярно мутирующий вирус продолжает сеять хаос, истощать медицинские системы и учить людей жить в новой реальности.

Пандемия, с одной стороны, заставила мир сделать настоящий прыжок к научному триумфу, изготовив эффективные вакцины в рекордные строки. С другой – каждый новый штамм вируса пытается ускользать от защиты. Привитые и те, кто уже столкнулся с недугом, не получают стерилизующего иммунитета. Они, как правило, болеют легко, но могут передавать вирус другим и заражаться повторно. В этом можно убедиться на примере новой "омикрон-волны".

Если выделить четыре условных этапы пандемии – переход инфекции от животного к человеку, разгон, развитие и угасание – то сейчас мы находимся где-то посередине, в самом разгаре. Но 2022 год, как считают эксперты, может стать началом ее конца.

Новые "вершины"

За неделю до Нового года счет ежедневных случаев заражения по всему миру пошел на миллионы, обновив все предыдущие максимумы. Очередная вспышка COVID-19 разгорелась в странах Европы, Океании, Северной Америки и уже начинает поражать Южную.

В США, где больше половины населения получили две прививки, каждые сутки фиксируют более 500 тысяч инфицированных, а в понедельник обнаружили больше миллиона. Во Франции, Италии и Великобритании ежедневно выявляют около 100-200 тысяч случаев. С высокой вероятностью, к рекордным за всю историю пандемии цифрам привел "Омикрон".

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (Фото: Getty Images)

В ВОЗ уже заявили, что он более заразный и распространяется быстрее, чем предыдущие штаммы. Новый вариант стремительно вытесняет дельта-вирус и в десятках стран уже стал доминирующим. Оптимизм внушает то, что этот штамм может оказаться менее агрессивным – такие предположения с осторожностью высказывают эксперты ВОЗ.

Предварительные данные, которые поступают из США, Великобритании, Дании и ЮАР, показывают, что риск госпитализации и смерти от "Омикрона" ниже, чем от "Дельты".

Но относительная легкость болезни может быть связана не со слабой вирулентностью патогена, а с особенностью выборки. Пока наблюдение за новым штаммом проводится только в тех странах, где большой процент привитых или людей, получивших естественный иммунитет. Так что сейчас сложно наверняка сказать, стал ли вирус более "дружелюбным".

В ожидании препаратов, адаптированных под "Омикрон", правительства по всему миру запускают массовую ревакцинацию своих граждан. Исследования фармкомпаний Pfizer и Moderna показали, что их бустерные прививки обеспечивают хорошую защиту от нового варианта.

Если до середины этого года каждая страна вакцинирует 70% своего населения хотя бы двумя дозами, то пандемия может закончиться еще в 2022 году, допускает глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Раньше организация ставила цель – привить 40% жителей до конца 2021 года и очень многие государства по-прежнему далеки от этой планки.

Реальность же доказывает, что говорить о конце эпохи "ковида" в этом году – слишком преждевременно. Есть несколько факторов неопределенности, которые способны спутать любые прогнозы. Главный из них – это мутации вируса и степень их влияния на иммунитет, говорит руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"Сейчас есть несколько значимых факторов неопределенности. Самый явный из них – это "Омикрон". Мы видим, что в мире сейчас идет большой рост заболеваемости. Есть первые подтверждения того, что это, вероятно, может быть из-за "Омикрона". И эта ситуация будет в корне влиять на то, что будет с пандемией в 2022 году", – объяснил РБК-Украина аналитик.

То, что с уверенностью можно сказать сейчас – в первом полугодии быстрого угасания эпидемии ожидать не стоит, отметил Ганиченко. Эксперты KSE допускают, что очередная вспышка инфицирования в Украине может начаться уже в середине январе и в первом квартале мы вряд ли перейдем в зеленую "зону".

"В первом полугодии 2022 года и Украина, и мир будет c COVID-19. В Украине мы, скорее всего, увидим еще большую волну по количеству случаев. Почему? Потому что мы видим беспрецедентные всплески в Европе. Но потому как в Украине уровень вакцинации уже гораздо выше, чем был в начале "дельта-волны", то мы ожидаем, что госпитализации и смертность будет ниже, чем это было осенью", – сказал руководитель Центра экономики здравоохранения.

Вторая половина года пока выглядит очень туманной. Развитие ситуации будет зависеть от того, какого охвата вакцинации мы сможем достичь, говорит собеседник.

"И второй фактор – как будут между собой взаимодействовать разные штаммы. Будут ли они вытеснять друг друга. Будут ли появляться новые мутации и если да, то какими характеристиками они будут обладать", – пояснил Ганиченко.

Юрий Ганиченко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Аналитики Украинского центра здравоохранения (UHC) во главе с Павлом Ковтонюком прогнозируют, что летом заболеваемость в Украине пойдет на спад. Но осенью страну может накрыть новая волна заболеваемости, которая будет развиваться по одному из трех сценариев.

Первый – адаптация: со временем вирус адаптируется к своему носителю. Какой бы штамм не доминировал осенью, его приспособление к "хозяину" приведет к большему количеству заражений, легкому течению болезни и спаду летальности.

Второй сценарий – стагнация: адаптации вируса не произойдет, но и более опасных штаммов не появится. В таком случае новая волна заболеваемости будет похожа на осеннюю волну 2021 года. Но уровень вакцинации среди населения будет выше, что поможет немного сбить госпитализацию и смертность.

Третий и самый нежелательный сценарий – обострение: появление более заразного, агрессивного и летального штамма. Как полагают эксперты UHC, вакцинация может оказаться неэффективной против нового "мутанта", поэтому придется полагаться только на создание рабочих лекарств.

По оценке Ковтонюка, 2022 год не станет последним в этой пандемии COVID-19. "Он станет эндемичным, то есть будет с нами всегда, например, как сейчас грипп. Но для большинства стран мира это произойдет не в 2022 году. Следующий год покажет, на каких условиях мы заключим с коронавирусом мирный договор о сосуществовании", – говорит сооснователь Украинского центра здравоохранения.

Война наперегонки: что остановит вирус

Многие ученые считают, что любому патогену невыгодно вредить и убивать своего носителя. Чтобы выжить, ему нужно достигнуть оптимального уровня заразности и вирулентности – такой, которая не будет массово "косить" людей. Так было не с одним возбудителем эпидемий, которые впоследствии превращались в обычные сезонные простуды или ОРВИ.

Но эта логика работает для тех патогенов, которые уже успели приспособиться к своим "хозяевам". А на первых порах эпидемии любые изменения, происходящие в вирусе, очень спонтанные и могут быть более агрессивными. Если на тропе своей эволюции он сворачивает не туда и становится слишком опасным, то исчезает из популяции. К примеру, это произошло со вспышками предыдущих коронавирусов. В тех мутациях, которые случились с SARS-CoV-2 – "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта" и теперь "Омикрон" – пока слабо можно разглядеть какую-то закономерность.

Скорее всего, человечество только на пути "притирки" к патогену. Поэтому сейчас сложно предвидеть, в каком направлении коронавирус будет двигаться дальше и какие свойства в будущем он получит. Но разные эксперты сходятся в том, что "Омикроном" дело не закончится – в мире будут появляться все новые и новые варианты, которые будут вытеснять своих "собратьев".

"Варианты вирусов конкурируют друг с другом. Были даже более опасные варианты, чем "Альфа", "Бета" и "Гамма", но они не были такими контагиозными. "Дельта" вытеснил всех их. А совсем недавно появился "Омикрон" и он уже вытесняет "Дельту", потому что он более заразный. Он в два-три раза эффективнее заражает других людей, чем "Дельта". И он вызывает сравнительно меньше госпитализаций и смертей", – отметил директор Института биохимии НАН, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко.

Возможно ли, что следующий мутант будет еще менее агрессивным, но более заразным? Похоже, что именно по этому пути пошел вирус, говорит доктор медицинских наук, профессор Владимир Широбоков.

"Думаю, что "Омикрон" – предвестник того, что вирус будет переходить в легкую стадию, как и другие респираторные вирусные инфекции. На мой взгляд, появление этого варианта – это не драма, а начало конца пандемии. Всегда менее агрессивные штаммы вытесняли более агрессивные. И думаю, что за счет "Омикрона" и похожих к нему штаммов будет окончание пандемии", – сказал изданию вирусолог.

Эксперты ВОЗ полагают, что в ближайшем будущем на смену пандемии "ковида" придет эндемия. То есть вирус продолжит циркулировать с меньшей интенсивностью, перетекая в периодические и локальные вспышки. Когда это произойдет – для каждой страны по-разному. Вероятно, первыми к эндемии перейдут те, у которых будет высокий уровень иммунитета среди населения.

Фармгигант Pfizer в своей презентации для инвесторов прогнозирует, что пандемический уровень заболеваемости сохранится в некоторых регионах "в ближайшие год-два". К 2024 году COVID-19 должен стать эндемическим по всему миру, полагают в компании.

Но для этого нужно обеспечить вакцинацией более 70% всего населения, уверены в ВОЗ. Причем это нужно сделать организованно и быстро, чтобы опередить очередные мутации. Новые штаммы зарождаются в организме непривитых людей, которым сложно побороть инфекцию.

Нельзя исключать, что в будущем может возникнуть еще более опасный "мутант", который будет с легкостью обходить иммунную защиту. Учитывая мобильность населения, он сможет проникать в страны, которые приблизились к выходу из пандемии. И тогда миру вновь придется ждать обновленных препаратов и дальше пытаться гасить всплеск заболеваемости. Если вакцинация будет двигаться медленно, страны просто не будут успевать за вирусом, проигрывая ему эту войну "наперегонки".