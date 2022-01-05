Початок кінця. Що буде у світі з епідемією "ковіду" у 2022 році і чого чекати Україні

Всесвітня організація охорони здоров'я напередодні нового 2019 року отримала перші повідомлення з китайського міста Ухань про випадки "вірусної пневмонії невідомого походження". Ця нова хвороба, яку назвали COVID-19, почала стрімко охоплювати всі материки Землі і за лічені місяці переросла в пандемію.

Багато хто очікував, що на другий рік людству вдасться припинити циркуляцію патогена, але ці надії так і не виправдалися. Регулярно мутуючий вірус продовжує сіяти хаос, виснажувати медичні системи і вчити людей жити в новій реальності.

Пандемія, з одного боку, змусила світ зробити справжній стрибок до наукового тріумфу, виготовивши ефективні вакцини в рекордні рядки. З іншого – кожен новий штам вірусу намагається вислизати від захисту. Щеплені і ті, хто вже зіткнувся з недугою, не отримують стерилізуючого імунітету. Вони, як правило, хворіють легко, але можуть передавати вірус іншим і заражатися повторно. У цьому можна переконатися на прикладі нової "омікрон-хвилі".

Якщо виділити чотири умовних етапи пандемії – перехід інфекції від тварини до людини, розгін, розвиток і затухання – то зараз ми знаходимося десь посередині, в самому розпалі. Але 2022 рік, як вважають експерти, може стати початком її кінця.

Нові "вершини"

За тиждень до Нового року рахунок щоденних випадків зараження по всьому світу пішов на мільйони, оновивши всі попередні максимуми. Черговий спалах COVID-19 розгорівся в країнах Європи, Океанії, Північної Америки і вже починає вражати Південну.

У США, де більше половини населення отримали два щеплення, кожну добу фіксують понад 500 тисяч інфікованих, а у понеділок виявили понад мільйон. У Франції, Італії та Великобританії щоденні показники – приблизно 100-200 тисяч випадків. З високою ймовірністю, до рекордних за всю історію пандемії цифр призвів "Омікрон".

Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус (Фото: Getty Images)

У ВООЗ вже заявили, що він більш заразний і поширюється швидше, ніж попередні штами. Новий варіант стрімко витісняє дельта-вірус і в десятках країн вже став домінуючим. Оптимізм вселяє те, що цей штам може виявитися менш агресивним – такі припущення з обережністю висловлюють експерти ВООЗ.

Попередні дані, які надходять із США, Великобританії, Данії та ПАР, показують, що ризик госпіталізації і смерті від "Омікрона" нижчий, ніж від "Дельти".

Але відносна легкість хвороби може бути пов'язана не зі слабкою вірулентністю патогена, а з особливістю вибірки. Поки спостереження за новим штамом проводиться тільки в тих країнах, де великий відсоток щеплених або людей, які отримали природний імунітет. Так що зараз складно напевно сказати, чи став вірус більш "доброзичливим".

В очікуванні препаратів, адаптованих під "Омікрон", уряди по всьому світу запускають масову ревакцинацію своїх громадян. Дослідження фармкомпаній Pfizer і Moderna показали, що їхні бустерні щеплення забезпечують хороший захист від нового варіанту.

Якщо до середини цього року кожна країна вакцинує 70% свого населення хоча б двома дозами, то пандемія може закінчитися ще в 2022 році, допускає глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус. Раніше організація ставила ціль – щепити 40% жителів до кінця 2021 року і дуже багато держав все ще далекі від цієї планки.

Реальність же доводить, що говорити про кінець епохи "ковіду" цього року – занадто передчасно. Є кілька факторів невизначеності, які здатні сплутати будь-які прогнози. Головний з них – це мутації вірусу і ступінь їхнього впливу на імунітет, каже керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

"Зараз є кілька суттєвих факторів невизначеності. Найбільш явний з них –це "Омікрон". Ми бачимо, що в світі зараз йде велике зростання захворюваності. Є перші підтвердження того, що це, ймовірно, може бути через "Омікрон". І ця ситуація буде докорінно впливати на те, що буде з пандемією в 2022 році", – пояснив РБК-Україна аналітик.

Те, що з упевненістю можна сказати зараз – у першому півріччі швидкого згасання епідемії очікувати не варто, зазначив Ганиченко. Експерти KSE допускають, що черговий спалах інфікування в Україні може початися вже в середині січні і в першому кварталі ми навряд чи перейдемо в зелену "зону".

"У першому півріччі 2022 року і Україна, і світ буде з COVID-19. В Україні ми, з високою імовірністю, побачимо ще більшу хвилю за кількістю випадків. Чому? Тому що ми бачимо безпрецедентні сплески в Європі. Але оскільки в Україні рівень вакцинації вже набагато вищий, ніж був на початку "дельта-хвилі", то ми очікуємо, що госпіталізації і смертність буде нижчою, ніж це було восени", – сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я.

Друга половина року поки виглядає дуже туманною. Розвиток ситуації буде залежати від того, якого охоплення вакцинації ми зможемо досягти, каже співрозмовник.

"І другий фактор – як будуть між собою взаємодіяти різні штами. Чи будуть вони витісняти один одного. Чи будуть з'являтися нові мутації і якщо так, то які характеристики вони матимуть", – пояснив Ганиченко.

Юрій Ганиченко (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Аналітики Українського центру охорони здоров'я (UHC) на чолі з Павлом Ковтонюком прогнозують, що влітку захворюваність в Україні піде на спад. Але восени країну може накрити нова хвиля захворюваності, яка буде розвиватися за одним із трьох сценаріїв.

Перший – адаптація: з часом вірус адаптується до свого носія. Який би штам не домінував восени, його пристосування до "господаря" призведе до більшої кількості заражень, легкого перебігу хвороби і спаду летальності.

Другий сценарій – стагнація: адаптації вірусу не відбудеться, але і більш небезпечних штамів не з'явиться. В такому випадку нова хвиля захворюваності буде схожа на осінню хвилю 2021 року. Але рівень вакцинації серед населення буде вищим, що допоможе трохи збити госпіталізацію і смертність.

Третій і найбільш небажаний сценарій – загострення: поява більш заразного, агресивного і летального штаму. Як вважають експерти UHC, вакцинація може виявитися неефективною проти нового "мутанта", тому доведеться покладатися тільки на створення дієвих ліків.

За оцінкою Ковтонюка, 2022 рік не стане останнім у цій пандемії COVID-19. "Він стане ендемічним, тобто буде з нами завжди, наприклад, як зараз грип. Але для більшості країн світу це відбудеться не в 2022 році. Наступний рік покаже, на яких умовах ми укладемо з коронавірусом мирний договір про співіснування", – каже співзасновник Українського центру охорони здоров'я.

Війна наввипередки: що зупинить вірус

Багато вчених вважають, що будь-якому патогену невигідно шкодити і вбивати свого носія. Щоби вижити, йому потрібно досягти оптимального рівня заразності і вірулентності – такої, яка не буде масово "косити" людей. Так було не з одним збудником епідемій, які згодом перетворювалися на звичайні сезонні застуди або ГРВІ.

Але ця логіка працює для тих патогенів, які вже встигли пристосуватися до своїх "господарів". А на перших порах епідемії будь-які зміни, що відбуваються у вірусі, дуже спонтанні і можуть бути більш агресивними. Якщо на стежці своєї еволюції він звертає не туди і стає занадто небезпечним, то зникає з популяції. Наприклад, це сталося зі спалахами попередніх коронавірусів. У тих мутаціях, які трапилися з SARS-CoV-2 – "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта" і тепер "Омікрон" – поки слабо можна розгледіти якусь закономірність.

Найімовірніше, людство тільки на шляху "притирання" до патогену. Тому зараз складно передбачити, в якому напрямку коронавірус буде рухатися далі і які властивості в майбутньому він отримає. Але різні експерти сходяться в тому, що "Омікроном" справа не закінчиться – в світі будуть з'являтися все нові і нові варіанти, які будуть витісняти своїх "побратимів".

"Варіанти вірусів конкурують один з одним. Були навіть більш небезпечні варіанти, ніж "Альфа", "Бета" і "Гамма", але вони не були такими контагіозними. "Дельта" витіснив всіх їх. А зовсім недавно з'явився "Омікрон" і він вже витісняє "Дельту", тому що він більш заразний. Він у два-три рази ефективніше заражає інших людей, ніж "Дельта". І він викликає порівняно менше госпіталізацій і смертей", – зазначив директор Інституту біохімії НАН, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко.

Чи можливо, що наступний мутант буде ще менш агресивним, але більш заразним? Схоже, що саме цим шляхом пішов вірус, каже доктор медичних наук, професор Володимир Широбоков.

"Думаю, що "Омікрон" – передвісник того, що вірус буде переходити в легку стадію, як і інші респіраторні вірусні інфекції. На мою думку, поява цього варіанту – це не драма, а початок кінця пандемії. Завжди менш агресивні штами витісняли більш агресивні. І думаю, що за рахунок "Омікрона" і схожих до нього штамів буде закінчення пандемії", – сказав виданню вірусолог.

Експерти ВООЗ вважають, що в найближчому майбутньому на зміну пандемії "ковіду" прийде ендемія. Тобто вірус продовжить циркулювати з меншою інтенсивністю, перетікаючи в періодичні і локальні спалахи. Коли це станеться – для кожної країни по-різному. Ймовірно, першими до ендемії перейдуть ті, у яких буде високий рівень імунітету серед населення.

Фармгігант Pfizer у своїй презентації для інвесторів прогнозує, що пандемічний рівень захворюваності збережеться в деяких регіонах "в найближчі рік-два". До 2024 року COVID-19 має стати ендемічним по всьому світу, вважають у компанії.

Але для цього потрібно забезпечити вакцинацією понад 70% всього населення, впевнені у ВООЗ. Причому це потрібно зробити організовано і швидко, щоб випередити чергові мутації. Нові штами зароджуються в організмі нещеплених людей, яким складно побороти інфекцію.

Не можна виключати, що в майбутньому може виникнути ще більш небезпечний "мутант", який буде з легкістю обходити імунний захист. З огляду на мобільність населення, він зможе проникати в країни, які наблизилися до виходу з пандемії. І тоді світу знову доведеться чекати оновлених препаратів і далі намагатися гасити сплеск захворюваності. Якщо вакцинація рухатиметься повільно, країни просто не встигатимуть за вірусом, програючи йому цю війну "наввипередки".